LIVE | Geboortejaar 1993 aan de beurt voor een prik, 130.000 Britse huishoudens dakloos geraakt

IS-vrouw Ilham B. blijft langer vast: dit weten we van de vrouw die in Syrië Goudse kaas en stroopwa­fels miste

9 juni In Gouda werd ze ‘nagestaard’ als ze volledig gesluierd over straat ging. En moest ze ‘leven als een robot’. Dus vertrok Ilham B. als jonge vrouw naar Syrië. Om er te trouwen met een strijder. Nu is ze terug, in een cel. Wat weten we van de vrouw die in het strijdgebied stroopwafels en kaas miste?