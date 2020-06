LIVE | ‘Gaten in vermomming coronavirus’, Rutte: Turkije-reizen Corendon zijn onverstandig

In loop van de avond lokaal onweer, windstoten, hagel en veel neerslag

19:09 Het is tropisch warm in Nederland. Rond 14.00 uur vanmiddag was het op verschillende plekken meer dan dertig graden. Wel neemt de kans op enkele onweersbuien in de loop van de middag vanuit het zuidwesten toe. Deze buien kunnen gepaard gaan met windstoten, hagel en veel neerslag.