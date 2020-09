LIVE | Franse regering gooit Parijs verder op slot, vaccin mogelijk begin 2021 beschikbaar

De tweede besmet­tings­golf is er. Hoe hard gaat hij toeslaan?

21 september De gevreesde tweede golf is daar, constateert minister De Jonge, als we naar het aantal besmettingen kijken. Grote vraag is of de tweede golf net zo hard toeslaat als de eerste: voorlopig vallen er weinig slachtoffers. Mogen we daar hoop uit putten?