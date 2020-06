LIVE | Franse minister wil snellere opening, Peking meldt na bijna 2 maanden weer nieuwe besmetting

Een vaccin dat door het bedrijf Janssen Vaccines in Leiden wordt ontwikkeld, kan versneld op mensen worden getest. Mogelijk al in de tweede helft van juli. In Latijns-Amerika en op de Caraïben zijn al meer dan 70.000 doden gevallen door het coronavirus, waarvan de helft in Brazilië. Ook vandaag vind je alle coronanieuws in ons liveblog. Het oude lees je hier terug.