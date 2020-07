LIVE | Franse buschauffeur hersendood na klappen om mondkapjes, ‘Egypte pakt kritische artsen op’

videoWereldgezondheidsorganisatie WHO stelt dat het coronavirus zich voornamelijk verspreidt door hoesten of niezen, maar honderden wetenschappers zeggen dat er aanwijzingen zijn dat het virus in kleinere deeltjes via de lucht beweegt en mensen kan infecteren. De WHO is nog niet overtuigd. In Egypte wordt kritiek op de corona-aanpak niet op prijs gesteld. Artsen en journalisten worden opgepakt, aldus mensenrechtenorganisaties. Ook vandaag houden we je op de hoogte met ons virusblog. De afgelopen dagen lees je hier terug.