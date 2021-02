LIVE | Flinke toename aantal besmettingen in Duitsland, Britse zorg onder ‘grote druk’

Coronavirus Opnieuw is er sprake van een flinke stijging van het aantal nieuwe vastgestelde coronabesmettingen in Duitsland. Het Robert Koch Instituut, de Duitse tegenhanger van het RIVM, heeft donderdagochtend maar liefst 14.211 nieuwe gevallen over de afgelopen 24 uur gemeld. Woensdag waren dat er nog 9705, ongeveer een derde minder. Na een dip in het afgelopen weekend, stijgt het aantal nieuwe besmettingen de laatste dagen weer gestaag in Duitsland.Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.