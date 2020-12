LIVE | Flinke stijging: RIVM meldt 8793 nieuwe coronabesmettingen

VIDEO Britse letselex­pert: Sharleyne (8) leefde nog toen ze viel

8 december De 8-jarige Sharleyne leefde nog toen ze in juni 2015 van tien hoog naar beneden stortte van de flat waar ze woonde in Hoogeveen. Dat zegt de Britse letselexpert Paul Johnson. De patholoog heeft daar nauwelijks twijfel over, zegt hij op dag twee van het hoger beroep tegen de verdachte moeder Hélène J.