LIVE | Fauci houdt vast aan dubbele inenting, Braziliaanse gezondheidsraad wil lockdown

Tientallen winkeliers in Klaziena­veen openen deuren

9:47 Tientallen winkels in het centrum van Klazienaveen hebben vanochtend hun deuren geopend. De eerste klanten zijn al aan het shoppen. De winkeliers zijn geopend uit protest tegen het coronabeleid van het kabinet, zegt Harrie van der Velde, voorzitter van winkeliersvereniging Klazienaveen Centrum. ,,Het water staat ons aan de lippen. We willen geen burgeropstand, maar we moeten. We kunnen niet meer anders.”