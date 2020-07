LIVE | Exit Festival gaat toch niet door, Franse zorgmedewerkers krijgen salarisverhoging

video Undercover­agen­ten zijn het zat en voeren actie voor passend salaris

12:40 De politiedienst die in het geheim bewijzen verzamelt in opsporingsonderzoeken gaat actievoeren. De elf over het land verspreide eenheden van de dienst Observatie en Techniek (O&T) houden zich vanaf vandaag om beurten alleen nog bezig met bureauwerk. Daarmee willen ze hun eis voor een passend salaris en terugkeer van geschrapte vergoedingen kracht bij zetten.