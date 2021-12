LIVE | Europese landen mogen pillen Pfizer alvast gebruiken, nieuw record besmettingen VK

CoronavirusDe versnelde boostercampagne zorgt voor een piekbelasting bij het callcenter van de GGD’en. Woensdag belden bijna een miljoen mensen voor een afspraak. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is vandaag met 76 gedaald naar 2546. En Nederland en de andere EU-landen mogen alvast de coronapillen van Pfizer gebruiken om coronaklachten tegen te gaan. Het middel is nog niet goedgekeurd, maar in afwachting daarvan kan het alvast worden ingezet, besloot het Europees Geneesmiddelenbureau. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.