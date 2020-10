LIVE | Europa telt ruim 100.000 besmettingen per dag, Rutte: We gaan slechter dan Amerika

Premier Rutte is niet te spreken over het oplopende aantal besmettingen. Het kabinet is volgens Rutte bereid om elke beperkende maatregel te nemen die nodig is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Welke maatregels dat zijn, laat Rutte nog in het midden. Het Rivm meldt vandaag 5983 nieuwe coronagevallen. Wederom een dagrecord. Positief is dat de stijging van vandaag (+162) veel minder fors is dan een dag eerder (+837). Het laatste coronanieuws lees je in ons liveblog. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen zijn hier terug te lezen.