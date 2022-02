LIVE | Eunice geselt Nederland: vier doden door omgewaaide bomen, chaos op de wegen



Eunice is vrijdagmiddag uitgegroeid tot een zware storm die al vier mensenlevens heeft geëist in Nederland. De doden vielen in en rond Amsterdam en in Groningen als gevolg van omgewaaide bomen. Op de Nederlandse wegen ontstond een chaotische situatie, voornamelijk door het grote aantal vrachtwagens dat kantelde en wegen die daardoor afgesloten moesten worden. Volg alle ontwikkelingen over de storm in ons liveblog. Lees ons vorige liveblog over de storm hier terug.