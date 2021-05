LIVE | EU bestelt geen AstraZeneca-vaccins meer; kabinet praat vandaag over versoepelingen

CoronavirusNa sluitingstijd van de terrassen in Brussel zijn veel mensen op straat blijven hangen. Op het Flageyplein had zich een feestende menigte van een paar duizend jongeren verzameld. Ook in Spanje werd volop op straat gefeest, dit naar aanleiding van het einde van de avondklok daar. In Nederland komt het kabinet komt rond 14.00 uur bijeen in het Catshuis om te bespreken of er een nieuwe stap gezet kan worden in de versoepeling van de coronamaatregelen. Vorige week bleek die nog niet mogelijk vanwege de hoge druk op de zorg. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorige liveblog terug.