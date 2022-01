LIVE | Engeland laat vandaag vrijwel alle coronamaatregelen los, recordaantal infecties in Duitsland

video ‘Afstands­moe­der’ Trudy krijgt na ruim 50 jaar geen gelijk van rechtbank

Trudy Scheele-Gertsen (76) uit Epe daagde samen met het Clara Wichmann Instituut de staat voor de rechter, om uitspraak te doen over het feit dat zij in 1968 onder dwang afstand heeft moeten doen van haar zoontje omdat ze een ongehuwde moeder was. De staat beriep zich op verjaring en gaf haar geen gelijk.

26 januari