LIVE | Emotioneel weerzien in Nieuw-Zeeland, Britten stellen ex-patiënten opnieuw bloot aan virus

CoronavirusBritse onderzoekers van de universiteit van Oxford beginnen maandag met een nieuwe proef waarbij deelnemers, die het coronavirus al hebben gehad, opnieuw aan de longziekte worden blootgesteld. Ze willen zien hoe het immuunsysteem daarop reageert en of ze opnieuw besmet kunnen raken. In de VS is inmiddels de helft van alle 18-plussers gevaccineerd. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.