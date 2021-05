LIVE | EMA bekijkt experimenteel middel van GlaxoSmithKline, Duits advies: Janssen alleen voor 60+’er



CoronavirusDe Europese medicijnautoriteit EMA zegt een versnelde toelatingsprocedure te zijn gestart voor een experimentele coronabehandeling van GlaxoSmithKline. Het middel zou ziekenhuisopname of overlijden bij besmette personen moeten voorkomen. De vaccinatiecommissie van het Duitse Robert Koch-instituut adviseert om het Janssen-vaccin alleen nog aan zestigplussers te geven. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorige liveblog terug.