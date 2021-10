LIVE | Einde aan coronatoegangsbewijs? Rechter doet uitspraak in kort geding

CoronavirusHet aantal coronagevallen loopt iets op na een wekenlange daling. Vandaag zijn er 1932 positieve tests geregistreerd. Ook stijgt voor de derde dag op rij het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen. Er liggen nu 483 mensen met Covid-19 in het ziekenhuis, 29 meer dan maandag. Ondertussen is in veel gemeenten nog niet duidelijk of Sinterklaas volgende maand zijn intocht kan houden. Volg het laatste coronanieuws in ons liveblog.