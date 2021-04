LIVE | Einde aan avondklok, OMT wil noodrem op versoepelingen

Deskundigen van het Outbreak Management Team adviseren het kabinet heel voorzichtig om te gaan met de komende versoepelingen. Ook Diederik Gommers, voorman van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC), ziet liever niet dat de winkels woensdag weer meer mensen ontvangen en terrassen weer open gaan. ,,Ik zou niet versoepelen, zo met de finish in zicht, ik zou het niet doen”, zo zei hij maandagavond aan tafel van de talkshow Beau. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorig liveblog terug.