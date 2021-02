LIVE | Eerste proefevenement met 500 bezoekers in Utrecht, Duitsland biedt burgers perspectief met versoepelingsplan

Belgische kappers zijn weer open, maar voor Nederland­se klant kan bezoek in de papieren lopen

14 februari In België mochten de kappers afgelopen weekeinde weer open. En dus waren onze zuiderburen beducht op Nederlandse ‘kniptoeristen’. Met extra grenscontroles probeert België Nederlanders die zonder goede reden het land in komen te weren. Want ook een coronakapsel is géén dringende noodzaak.