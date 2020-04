LIVE | Eerste lading mondkapjes uit China is binnen, Braziliaanse president demonstreert mee tegen strenge maatregelen

President Trump heeft beloofd de productie van wattenstaafjes, die nodig zijn om een coronatest uit te voeren, flink op te voeren. In Brazilië demonstreerde president Bolsonaro mee tegen de strenge virusmaatregelen in zijn eigen land. En in Europa is het dodental opgelopen tot meer dan 100.000. Volg alle ontwikkelingen rondom de coronacrisis in ons liveblog. Lees het vorige liveblog hier terug.