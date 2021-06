LIVE | Eerste dertigers aan de beurt voor prik, ‘Toch ander vaccin voor Astra-weigeraars’

coronavirusAstraZeneca-weigeraars krijgen toch een andere vaccin aangeboden, zegt minister De Jonge tegen Nieuwsuur. De groep 60-plussers die het middel bij hun huisarts afsloegen, worden nu bij de GGD geprikt met Pfizer/BioNTech, Moderna of Janssen. Kiezen is er vooralsnog niet bij. Het aantal nieuwe coronagevallen neemt de laatste weken in rap tempo af. De afgelopen week zijn er waarschijnlijk zo’n 20.000 mensen positief getest op het virus. Het RIVM komt vandaag met exacte cijfers. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.