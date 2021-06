LIVE | Eerste coronaprik voor koning Willem-Alexander, Duitsland verlaagt alarmniveau naar ‘hoog’

coronavirusDuitsland verlaagt voor het eerst sinds december vorig jaar het corona-alarmniveau. De dalende besmettingscijfers geven daartoe aanleiding, maar ‘de pandemie is nog niet voorbij’, zegt gezondheidsminister Jens Spahn. ,,Zaken kunnen snel veranderen’’, klinkt het. Het aantal nieuwe coronagevallen in ons land neemt de laatste weken eveneens in rap tempo af. De afgelopen week zijn er waarschijnlijk zo’n 20.000 mensen positief getest op het virus. Het RIVM komt vandaag met exacte cijfers. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.