LIVE | Eerste coronadode in China in 8 maanden tijd, 10 miljoen Amerikanen gevaccineerd

CoronavirusReizigers uit het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Zuid-Afrika, moeten vanaf vrijdag voor vertrek naar Nederland een aanvullende corona-sneltest laten doen. Alleen als die negatief is, mag iemand aan boord gaan. De verplichte PCR-test blijft ook van kracht en mag maximaal 72 uur oud zijn. Meer dan 11.000 inwoners van de gemeente Lansingerland hebben al een afspraak gemaakt voor een coronatest. Alle 60.000 inwoners van het gebied ontvingen vandaag een oproepbrief. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.