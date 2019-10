LIVE | Eerste boeren verlaten Malieveld, verkeer rond Den Haag loopt weer vast

video Haags stadsbe­stuur verzoekt wethouders De Mos en Guernaoui tijdelijk terug te treden

15:57 Het Haagse stadsbestuur verzoekt wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui om tijdelijk terug te treden. Dat is gelekt uit het spoedoverleg dat vanmiddag plaatsvindt in het stadhuis in Den Haag en later bevestigd in een persbericht. Beide wethouders worden verdacht van onder meer corruptie.