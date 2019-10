LIVE | Eerste boeren verlaten Den Haag, zware spits verwacht

video Inval in voormalige speelgoed­win­kel van Drents gezin

17:58 De politie doorzocht vanmiddag twee locaties in Zwartsluis, in de provincie Overijssel, in het kader van het onderzoek naar het gezin in Ruinerwold. Een van doorzochte plekken is een voormalige speelgoedwinkel dat jarenlang van het gezin was dat maandag werd gevonden in een afgesloten ruimte in een boerderij in Ruinerwold.