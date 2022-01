LIVE | Economische schade lockdown loopt in miljarden, versoepeling quarantaine essentiële beroepen

Politie Oost-Nederland heeft te maken met 21 vermissin­gen per dag, meesten binnen 48 uur terug

De nu al anderhalve maand durende zoektocht naar Jihad Jafo (32) uit Enschede is een uitzondering. Maar vermissingen zijn dat allerminst. Alleen al bij de eenheid Oost-Nederland van de politie gaat het om 7600 meldingen per jaar, dat zijn er liefst 21 per dag. „Gelukkig is 80 procent van de mensen binnen 48 uur terug”, zegt Miranda Baas, specialist vermissingen bij de politie.

25 januari