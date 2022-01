LIVE | Duizenden mensen de straat op in Duitsland, weekgemiddelde bereikt recordhoogte in Nederland

Er zijn vandaag in Nederland 28.003 positieve coronatests geregistreerd. Dat is het op een na hoogste aantal ooit. Het weekgemiddelde is met 23.245 besmettingen per dag nog nooit zo hoog geweest. En in Duitsland zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de coronamaatregelen. Volg alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.