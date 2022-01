LIVE | Duizenden demonstranten in Amsterdam, Amnesty roept Italië op niet te discrimineren

Kinderrech­ten­or­ga­ni­sa­tie slaat alarm: niet altijd juiste zorg bij uithuis­plaat­sing

Kinderen en ouders krijgen vaak niet de juiste zorg bij uithuisplaatsing van kinderen. Dat komt onder meer door de lange wachtlijsten in de zorg en het gebrek aan passende hulp, blijkt uit verkennend onderzoek van kinderrechtenorganisatie Defence for Children, die vandaag alarm slaat over het jeugdbeschermingsstelsel.

14 januari