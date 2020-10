LIVE | Duitsland verbreekt besmettingsrecord, Nederlanders bewuster van eigen gezondheid

Ex-luitenant ‘De Hakkelaar’ vast in Spanje na vlucht voor veroorde­ling wegens rammen politiewa­gen

15 oktober De 66-jarige Koos R. is uit Lith is woensdagavond in Spanje opgepakt door de politie. R. werd in juli 2017 door het Gerechtshof in ’s-Hertogenbosch veroordeeld tot een gevangenisstraf van vier jaar vanwege een dubbele poging tot doodslag. Na zijn veroordeling was hij echter onvindbaar, meldt het Brabants Dagblad.