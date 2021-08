LIVE | Duitsland bespreekt coronatoegangspas, laagste aantal besmettingen in India sinds maart

Veel vallende sterren komende week (en grote kans dat we ze kunnen zien)

7 augustus De jaarlijkse sterrenregen is komende week weer te zien en dit jaar zijn extra veel vallende sterren. Tijdens het hoogtepunt, in de nacht van donderdag op vrijdag, zijn het er maar liefst 69 per uur. De weergoden lijken de Perseïden gunstig gezind met opklaringen in het vooruitzicht, meldt Weeronline.