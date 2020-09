LIVE | Duitse ministers in quarantaine, Israël gaat in ‘complete lockdown’

VIDEOAls de laatste onderzoeken succesvol zijn, kan Nederland in de eerste maanden van volgend jaar al beschikken over vaccins tegen het coronavirus. Nog eens acht veiligheidsregio’s gaan deze week nog naar risiconiveau 2 (‘zorgelijk’). Verder is het aantal coronapatiënten dat op een intensive care wordt opgenomen de afgelopen dagen zo hard gestegen dat de alarmbellen afgaan. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.