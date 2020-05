LIVE | Drukte op meerdere plekken in het land: politie grijpt in

Het is op veel plaatsen druk op deze zomerse Hemelvaartsdag. Er ontstonden vroeg op de dag al files richting de stranden, bij Designer Outlet Center in Roermond staan lange rijen met vooral dagjesmensen uit Duitsland. Op andere plaatsen moest ook worden ingegrepen. De politie heeft parkbezoekers in Amsterdam weggestuurd. Veel wegen naar het strand of recreatieplassen zijn inmiddels afgesloten vanwege de drukte. Ook vandaag houden we je in ons liveblog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het liveblog van de afgelopen dagen lees je hier terug.