LIVE | ‘Drogisterijen zitten zonder type II-mondkapjes’, Japan houdt vast aan strenge reisregels

Grote brand legt restaurant op Texel in de as

In een restaurant aan de Kikkertstraat in De Cocksdorp op Texel heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote, uitslaande brand gewoed. De brandweer op het Waddeneiland deed er alles aan om te voorkomen dat het vuur zou overslaan naar omliggende panden. Ook werd de hulp ingeroepen van brandweereenheden vanaf het vasteland.

8:27