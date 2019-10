LIVE | Drieduizend tractoren in De Bilt, leger ingezet in Den Haag

update Hier staan de files door het boerenpro­test

9:47 Door de boerenprotesten in Bilthoven en later op de dag in Den Haag ontstaan lange files. Rond 07.30 uur vanmorgen was al sprake van opstoppingen met een lengte van circa 400 kilometer. Rond 09.40 uur was dat nog 145 kilometer, meldt de ANWB dat de verkeerssituatie per minuut registreert. Bekijk hier de actuele stand van zaken. Dit artikel wordt steeds vernieuwd.