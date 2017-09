LIVE: Drie schepen betrokken bij aanvaring, olietanker nog gestrand

"Heel merkwaardig dat twee schepen in het beruchte Nauw van Bath elkaar inhalen", zegt scheepvaartdeskundige Cor Heijkoop. "En het is nog opvallender dat er ook nog een schip opvarend was. Een heel vreemde situatie. Dat hoort niet te gebeuren."



Momenteel zijn veiligheidsmaatregelen getroffen op basis van Grip 2. Dat is vrij beperkt. Volgens loco-burgemeester Jaap Sinke van Reimerswaal - aanwezig bij Bath - is de huidige situatie niet te vergelijken met die rond de stranding van CSCL Jupiter 14 augustus.



De veel grotere CSCL Jupiter lag dichterbij de dijk en bovendien, aldus Sinke, is het nu kouder. Naar verwachting wordt na twee uur vanmiddag een begin gemaakt bij het bergen van de Seatrout. Voor schepen langer dan 200 meter geldt overigens op de Westerschelde sinds acht uur vanochtend een op- en afvaartverbod. Verschillende schepen kunnen daardoor niet uit Antwerpen en naar Antwerpen komen.