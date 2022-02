LIVE | Door zonnepaneel geraakte Belg overleden, slechts enkele NS-treinen rijden weer

Hoofd SCP Zo doorston­den we de crisis: ‘Een hele grote, wat stillere midden­groep hoorde je niet’

Het Sociaal en Cultureel Planbureau hield tijdens de coronacrisis voortdurend de vinger aan de pols. ,,We zien dat Nederland veel veerkracht toont”, zegt directeur Kim Putters. ,,Maar we zijn bezorgd over de kwetsbaren in onze samenleving.”

