LIVE | Dodental loopt op tot 43, aantal vastgestelde besmettingen nu 1705

Negentien sterfgeval­len door corona in 24 uur: dodental nu op 43 in Nederland

14:42 In Nederland zijn de afgelopen 24 uur in totaal 19 mensen overleden aan de gevolgen van corona. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Daarmee komt het dodental op 43. In één dag tijd is het aantal mensen dat is opgenomen in het ziekenhuis met 109 toegenomen: dat aantal dus daardoor met meer dan de helft gestegen van 204 naar 314.