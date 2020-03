LIVE | Dodental coronavirus naar tien, verzoek om ouderen niet te bezoeken

Onthoofde kat aangetrof­fen, politie zoekt getuigen

14:49 De Amsterdamse politie is op zoek naar mensen die informatie hebben over een kat die onthoofd wed gevonden in het Flevopark. Het lichaam en het hoofd van de kat werd maandag 2 maart in de bosjes aangetroffen in de buurt van een horecagelegenheid daar.