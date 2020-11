LIVE | Derde van coronatests in commerciële teststraten, ‘Keuze voor vaccin aan Britten zelf’

VIDEO Zussen van pedo die slachtof­fer ‘wilden omkopen’ geloven nog steeds in onschuld van hun broer

11:25 De twee bejaarde zussen die vandaag voor de rechter staan in Zwolle omdat ze het slachtoffer in een misbruikzaak wilden omkopen, geloven nog steeds dat de dader in die zaak onschuldig is. De man die 2,5 jaar geleden werd veroordeeld in Nepal, is hun broer.