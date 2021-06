LIVE | Deltavariant maakt snelle opmars in Portugal, clubs willen af van verplichte toegangstest

mogelijke afrekening Nederlan­der (18) dood gevonden in België, kwam eerder in opspraak door berucht Snapchat­film­pje

23 juni Op een oever van de Schelde in België is zaterdag het lichaam van een Nederlander gevonden. Het gaat om de 18-jarige Rodinho Breinburg uit Amsterdam. Hij is mogelijk slachtoffer van een afrekening in het criminele milieu, bevestigen bronnen. Breinburg kwam eerder landelijk in opspraak toen hij een filmpje op Snapchat plaatste waarop hij lachend een oudere man vanaf een scooter van zijn fiets trapt.