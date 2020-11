LIVE | Deelnemers demonstratie Amsterdam leven coronaregels niet na, 10 doden bij brand Roemeens ziekenhuis

Brandstich­ter steekt zichzelf per ongeluk in brand bij vernielen auto: ‘Dat zie je op de beelden’

14 november Een bij een woning in Wezep geparkeerde auto is afgelopen nacht in brand gestoken. De daders zijn gefilmd. De voorzijde van de auto is totaal vernield. ,,Ik heb er hard voor gewerkt en nu heb ik niks meer.”