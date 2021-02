LIVE | De Jonge wil acht miljoen extra doses Moderna, wereldwijd meer inentingen dan besmettingen

Overleed poes Jouf door radioactie­ve behande­ling? Ewald wil duidelijk­heid van hoogste rechter

2 februari Een dag nadat ze van een radioactieve behandeling bij de Universiteit Utrecht thuiskwam, overleed de 13-jarige poes Jouf. Nu, vijf jaar later, zit haar baasje Ewald van Sark nog vol vragen over de doodsoorzaak. Via de rechter hoopt hij woensdag antwoorden te krijgen van de universiteit.