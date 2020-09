LIVE | De Jonge: voldoende mondkapjes voor tweede piek, sluitingstijd Britse pubs vervroegd

Eerste zorgpremie bekend: stijging hoger dan waar kabinet op rekende

6:49 Zorgverzekeraar DSW verhoogt de zorgpremie in het komend jaar met 6,50 euro per maand. Dat is iets meer dan het kabinet op Prinsjesdag voorzag voor de premies in 2021. De DSW-basisverzekering gaat daardoor 124,50 euro per maand kosten.