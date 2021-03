LIVE | De Jonge test negatief en sluit zich aan bij collega’s in Catshuis, NOC*NSF: Nederlander steeds minder fit

Wolven doodden recordaan­tal schapen in Nederland: deze zeven waren de boosdoe­ners

12:00 Niet eerder werden in Nederland zoveel schapen gedood door wolven als in 2020. Met 291 waren het er veel meer dan een jaar eerder (119). Drie mannetjeswolven namen het leeuwendeel voor hun rekening, met elk vijftig tot zestig schapen. Waar zijn die wolven nu? En hoe kan het dat het relatief rustig is op de Veluwe, terwijl daar de meeste wolven zitten?