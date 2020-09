LIVE | De Jonge: ‘qua besmettingen is dit de 2e golf’, kinderen tot 13 jaar mogen met snotneus naar school

Het aantal besmettingen in 24 uur loopt al dagen gestaag op en stapelt record op record. Vandaag kwamen er 1977 nieuwe besmettingen bij. Gisteren werden 1756 nieuwe gevallen gemeld. Het aantal positieve tests over de afgelopen zeven dagen ligt inmiddels ruim boven de 10.000. Premier Rutte en minister De Jonge spraken zojuist op hun persconferentie dan ook van een ‘comeback van het coronavirus’. Ze lichtten de nieuwe maatregelen, die per regio verschillen, toe die vanaf zondag 18.00 uur ingaan. ,,Alleen samen kunnen we deze tweede golf breken.’’ Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.