LIVE | De Jonge: Nog ferme maanden voor de boeg, Duitsland mogelijk tot april in lockdown

CoronavirusHet Europese Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft de aanvraag binnen voor goedkeuring van het coronavaccin van AstraZeneca en de universiteit van Oxford. Het EMA gaf eerder al groen licht voor het gebruik van het Pfizer- en Moderna-vaccin. Farmaceut AstraZeneca zegt het middel snel te kunnen leveren, zodra er Europese goedkeuring is. ‘Een kwestie van afvullen en distribueren’’, klinkt het. Ook vandaag volgen we alle ontwikkelingen rond het virus in ons liveblog. Het nieuws van de afgelopen dagen lees je hier terug.