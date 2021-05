LIVE | De Jonge haalt uit naar Ajax, iets meer coronapatiënten in de ziekenhuizen

Hoe corona toeslaat in het ziekenhuis: ‘Ik ben zo moe, ik ben gewassen én de artsen kwamen langs’

1 mei Overvolle ic’s, patiënten die opnieuw moeten wachten op reguliere behandelingen. Een reportage vanuit het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht. ,,Dit is een tragedie die niet goed in beeld is gebracht.’’