LIVE | De Jonge: Geen prikvoorrang voor zwangere vrouwen, Vietnam ontdekt hybride virusmutatie

coronavirusVietnam zegt een hybride vorm van de Indiase en Britse virusvarianten te hebben ontdekt. De eerder vastgestelde varianten worden al als besmettelijker gezien, maar deze combinatievorm vermenigvuldigt zich in het lab zeer snel. In Suriname is voor de komende tweeënhalve week een totale lockdown afgekondigd. Voor de ziekenhuizen geldt vanaf maandag code zwart, voor Suriname als land code paars, de hoogste risiconiveaus. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.