LIVE | De Jonge: extra maatregelen lijken nu niet nodig, recordaantal besmettingen Duitsland

CoronavirusDe cijfers over de coronabesmettingen van de afgelopen dagen lijken geen aanleiding te geven om nu al extra maatregelen te treffen. Dat zegt zorgminister Hugo de Jonge voor aanvang van de wekelijkse ministerraad. En in Duitsland is voor de derde dag op rij een recordaantal nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld. In het afgelopen 24 uur kwamen er 18.681 gevallen bij, meldt het Robert Koch Instituut (RKI). Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het laatste coronanieuws. Lees hier het liveblog van de afgelopen dagen terug.