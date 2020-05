LIVE | Coronaklap voor detailhandel enorm, tienduizenden winkelmedewerkers raken baan kwijt

Unicef: Belangen kinderen onderge­schikt in coronacri­sis

6:00 Er is onvoldoende aandacht voor de gevolgen die de coronamaatregelen hebben voor kinderen en jongeren in Nederland, dat is de conclusie van Unicef Nederland in een vandaag gepubliceerde analyse. Er is volgens het kinderfonds van de Verenigde Naties te weinig oog voor het mentale welzijn van de kinderen en er zijn zorgen over hun veiligheid.